Scontro tra un’auto e una moto a Brugherio: gravissimi un ragazzo di 21 e una ragazza di 19 anni

Incidente stradale a Brugherio (Monza e Brianza). Un’auto e una moto si sono scontrate tra loro e nell’incidente sono rimasti gravemente feriti un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 19 anni.

(Immagine di repertorio)

Attorno alle 18.20 di ieri, venerdì 17 ottobre 2025, si è verificato un terribile incidente stradale all'incrocio tra via Kennedy e via 25 Aprile a Brugherio, un comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. Un'automobile, una Vokswagen Polo guidata da un ragazzo di 24 anni che è residente a Cologno Monzese, si è scontrata con uno scooter Yamaha, guidata da un ragazzo di 21 anni di Burago di Molgora. In sella con lui, c'era una ragazza di 19 anni di Brugherio. A causa del forte impatto, due ragazzi sono rimasti feriti in maniera molto grave: si tratta dei giovani sullo scooter.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'automedica, due ambulanze e un elicottero. Proprio il ragazzo di 21 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Niguarda con l'elicottero. La 19enne è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Raffaele. Non è chiaro se siano o meno in pericolo di vita. Maggiori informazioni potrebbero arrivare nelle prossime ore.

Il giorno dell'incidente, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. In particolare verranno fatti accertamenti sui due conducenti per capire se non fossero sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcolici.