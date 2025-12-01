milano
Scontro tra un’auto e una moto nel Varesotto, grave un 18enne: indagini in corso

Un motociclista di 18 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente avvenuto nei pressi di Sangiano (Varese). Trasportato in ospedale in codice rosso, il 18enne è stato ricoverato e ora è in prognosi riservata.
A cura di Giulia Ghirardi
Nel corso del pomeriggio di ieri, domenica 30 novembre, un motociclista di 18 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale 32, nei pressi di Sangiano, un piccolo comune in provincia di Varese. Sul posto i carabinieri e gli operatori sanitari del 118.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 17:00 di ieri pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 16:39 a bordo di un'ambulanza e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Luino e la Questura di Varese.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in via Carlo Alberto, a Sangiano, quando – per cause ancora in fase di accertamento – la motocicletta su cui stava viaggiando il 18enne si sarebbe scontrata con un'automobile. Una volta giunti sul posto e aver accertato le gravi condizioni del giovane, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare il giovane all'Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese in codice rosso, dove il diciottenne sarebbe attualmente ricoverato in prognosi riservata. Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute hanno avviato tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso.

milano
