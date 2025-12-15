Dopo l’incidente si aggrappa all’auto che lo trascina per 100 metri, grave un 30enne: ricercato il conducente

Un incidente tra due auto a Milano si è concluso con un ferito grave: un uomo è stato trascinato per 100 metri dopo essersi aggrappato a un’auto che si è poi data alla fuga.

Foto di repertorio

Poteva finire con una normale constatazione amichevole, invece, un banale incidente tra due auto a Milano si è concluso con un ferito grave: con l'intento di non far allontanare la controparte, il conducente di una delle due auto si è aggrappato all'altra macchina che lo ha trascinato per 100 metri prima di darsi alla fuga. Il guidatore è ricercato.

La dinamica dell'incidente

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle 17:15 di ieri pomeriggio, domenica 14 dicembre, in viale Marche, nella zona Nord del capoluogo lombardo, quando – per cause ancora in fase di accertamento – due automobili si sarebbero scontrate all'altezza dell'incrocio con via Murat.

Subito dopo lo scontro, i due conducenti sarebbero scesi dalle rispettive vetture e avrebbero dato vita a un'accesa discussione. A un certo punto, però, uno dei due avrebbe deciso di andarsene. Per impedirlo, il 30enne si è aggrappato alla vettura dell'altro guidatore che, però, ha ugualmente ingranato la marcia ed è partito trascinandolo per circa cento metri fino all'incrocio con via Murat.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 a bordo di un'ambulanza inviata da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Constatate le gravi condizioni del giovane, i medici hanno deciso di trasportarlo all'ospedale Fatebenefratelli con la massima urgenza, in codice rosso. Tuttavia, stando alle prime informazioni, sembrerebbe non essere in pericolo di vita. Al momento, sono ancora in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale che sta cercando il conducente in fuga.