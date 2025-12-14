Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail alla barriera di Gallarate: gravissimo un 42enne

Un 42enne si è schiantato con l’auto contro un guardrail lungo l’autostrada A8 nella serata del 13 dicembre. L’uomo, ricoverato in gravi condizioni, avrebbe perso il controllo del mezzo.

L’intervento dei vigili del fuoco dopo lo schianto a Gallarate

Un 42enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 13 dicembre, lungo l'autostrada A8 Milano-Varese. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo stava viaggiando in direzione Sud quando, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell'ordine, arrivato all’altezza della barriera Gallarate Nord avrebbe perso il controllo dell'auto finendo per schiantarsi contro il guardrail. Per estrarre il 42enne dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'automobilista si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Circolo di Varese.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 23 del 13 dicembre lungo l'autostrada A8 nel territorio comunale di Cavaria con Premezzo. Il 42enne, mentre percorreva il tratto compreso tra la barriera di Gallarate Nord e l’innesto con la Diramazione Gallarate-Gattico, avrebbe perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro il guardrail.

Scattato l'allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto, in codice rosso, un’ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio a un'auto medica. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Varese sono dovuti intervenire con due autopompe e un fuoristrada per estrarre il conducente dalle lamiere dell'abitacolo e per mettere l'area in sicurezza. Il 42enne è stato, poi, affidato alle cure del personale sanitario e trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Circolo di Varese, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

I rilievi dell'incidente sono stati affidati agli agenti della polizia stradale di Novate Milanese. Il bivio A8/Diramazione A26 Trafori provenendo da Varese verso l’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è rimasto chiuso al traffico per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso e ripristino.