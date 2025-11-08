Esce dalla discoteca e viene travolta da un’auto: gravissima una 21enne, denunciata una 28enne

Una 28enne è stata denunciata per lesioni gravi e omissione di soccorso. Secondo la polizia stradale di Brescia, ci sarebbe stata alla guida dell’auto che all’alba dell’8 novembre ad Adro ha travolto una ragazza di 21 anni che era appena uscita da una discoteca. La giovane è ricoverata in ospedale in condizioni gravissime.

Una 21enne è ricoverata dalle prime ore di oggi, sabato 8 novembre, all'ospedale Civile di Brescia in condizioni gravissime. Poco prima dell'alba, la ragazza è stata travolta da un'auto ad Adro (in provincia di Brescia) appena uscita da una discoteca. Al volante c'era una giovane di 28 anni, che non si è fermata a prestare soccorso ed è stata rintracciata in mattinata. La polizia stradale l'ha denunciata per lesioni gravi e omissione di soccorso.

L'incidente si è verificato poco dopo le 4 del mattino dell'8 novembre, lungo la strada provinciale 11 nella frazione Torbiato di Adro. La 21enne, residente a Vicenza, era appena uscita da una discoteca della zona e, insieme ad alcune amiche, stava tornando verso la macchina. Ad un certo punto, con una dinamica ancora al vaglio della polizia stradale di Brescia, un'auto l'ha travolta e ha proseguito la sua corsa.

La 21enne è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Civile di Brescia, dove al momento è ricoverata in Rianimazione con prognosi riservata. Nel frattempo, gli investigatori hanno raccolto le testimonianze delle sue amiche e analizzato i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza. In poco tempo è stata individuata l'auto che l'ha investita, parcheggiata a Passirano, e poi anche la ragazza che sarebbe stata alla guida al momento dell'incidente.

Si tratterebbe di una 28enne residente a Sarezzo. L'alcoltest al quale è stata sottoposta (cinque ore dopo circa l'incidente) avrebbe dato risultato negativo. I poliziotti, in attesa degli approfondimenti del caso e dell'evolversi delle condizioni di salute della vittima, l'hanno denunciata per lesioni gravi e omissione di soccorso.