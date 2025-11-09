Incidente sulla Tangenziale a Bergamo tra auto e furgone: due morti tra cui un 23enne, un ferito gravissimo

Tragedia sulla Tangenziale a Bergamo, dove due auto e un furgone si sono scontrati stamattina. Due i morti, tra i quali un 23enne. Ci sono anche feriti, uno in condizioni gravissime.

L’incidente stradale sulla Tangenziale Sud a Bergamo (Foto dei vigili del fuoco)

Due morti è il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la Tangenziale Sud a Bergamo. Il sinistro si è verificato nella mattinata presto di oggi, domenica 9 novembre. Da quanto si apprende, le vittime due uomini, di ventitré e sessantadue. Ci sono anche dei feriti, sarebbero almeno tre, tra i quali un sessantaquattrenne gravissimo trasportato ospedale Papa Giovanni XXIII. A scontrarsi sono state due auto e un furgone.

Conducenti morti sul colpo

Secondo quanto ricostruito finora, al momento dell'incidente erano circa le ore 7.30. Nell'incidente sono rimasti coinvolti tre veicoli. Lo scontro è avvenuto all'altezza di Stezzano. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento, le due auto e il furgone si sono scontrati. L'impatto è stato violento, ad avere la peggio due conducenti, deceduti sul posto. Per estrarre le persone dalle lamiere dei mezzi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che le hanno liberate e consegnate ai sanitari.

Un altro uomo, di sessantaquattro anni, che viaggiava all'interno di uno dei tre veicoli rimasti coinvolti nel sinistro era in condizioni gravissime: trasportato con urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso e i carabinieri di Bergamo, per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Chiusa strada statale 470 a Bergamo per incidente

La strada statale 470 in direzione della Val Brembana è chiusa nel tratto del chilometro 13,000 a Stezzano, in provincia di Bergamo, per il grave incidente. Le chiusure sono state necessarie per agevolare le operazioni di soccorso dei feriti, per lo svolgimento dei rilievi e per la messa in sicurezza della strada con la rimozione dei veicoli incidentati. Presenti sul luogo del sinistro i carabinieri, che si occupano delle verifiche necessarie a ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Al vaglio eventuali responsabilità da parte dei conducenti dei veicoli. Al termine dell'intervento, il tratto di strada chiuso verrà riaperto e la circolazione tornerà alla normalità.