Tragico incidente a Casnigo, morti Alessandro Zucchetti e Luciana Sangalli: erano nell’auto che ha preso fuoco

Uno schianto frontale fra due auto, una ha preso fuoco. Morte sul colpo due persone: si tratta di Alessandro Zucchetti e Luciana Sangalli.

L’incidente a Casnigo

Si chiamavano Alessandro Zucchetti e Luciana Sangalli le due persone che hanno perso la vita nel terribile incidente a Casnigo, nel Bergamasco, dove due automobili si sono scontrate frontalmente lungo la statale 671 della Valle Seriana, el tratto tra la rotatoria della Ria da Pì e l’Itema. Lo schianto è avvenuto alle 7 della mattina di domenica 5 ottobre 2025, una delle due automobile ha preso fuoco. È all'interno di quest'ultima che si trovava la coppia di coniugi, due pensionati.

Chi sono le vittime dell'incidente frontale nel Bergamasco

A perdere la vita nel tragico incidente frontale di questa mattina sono stati due pensionati, marito e moglie, di Castelli Calepio. Si tratta di Alessandro Zucchetti e della compagna Luciana Sangalli, rispettivamente del 1948 al 1956. I due viaggiavano sulla Dacia Logan che si è scontrata contro l'Alfa Romeo Mito guidata dal diciannovenne e che ha preso fuoco.

L'arrivo dei soccorsi: ferito un 19enne

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati, prima ancora degli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 e dei carabinieri, i vigili del fuoco che sono intervenuti subito, spegnendo il rogo, arginando l'incendio e facendo in modo che le fiamme non raggiungessero la seconda vettura, al volante della quale si trovava un ragazzo di 19 anni di Ponte Nossa.

Il giovane, ferito in condizioni gravi, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato ricoverato: medici e infermieri si stanno occupando di lui e delle ferite riportate. Sul posto, a chiedere l'intervento dell'eliambulanza, un'automedica e due ambulanze.

Sul posto i carabinieri di Clusane che hanno immediatamente iniziato a svolgere i rilievi del caso. Spetta a loro ricostruire le cause dello scontro e chiarire la dinamica dell'incidente. Dopo lo scontro si sono formate lunghe file per permettere l'arrivo dei soccorsi.