Autobotte dei vigili del fuoco si schianta frontalmente con un’auto nel Bergamasco: morto un 34enne, 5 feriti

Un’autobotte dei vigili del fuoco si è schiantata frontalmente con un’auto tra Albino e Nembro (Bergamo) mentre stava andando a spegnere un incendio. Il 34enne che guidava la vettura è morto nell’impatto e altre cinque persone, tra cui un minorenne e un pompiere, sono rimaste ferite.

Immagine di repertorio

Un 34enne è deceduto in seguito a un incidente avvenuto questa mattina, domenica 2 novembre, lungo la provinciale 671 della Valle Seriana, nel tratto tra i comuni di Albino e Nembro (in provincia di Bergamo). Stando a quanto ricostruito, l'uomo si trovava a bordo dell'auto che si è schiantata frontalmente contro un'autobotte dei vigili del fuoco che si stava dirigendo a Scanzorosciate per estinguere un incendio. A bordo della vettura si trovavano altre quattro persone, tra cui un minorenne, rimaste ferite e medicate dai sanitari. Conseguenze lievi anche per un vigile del fuoco.

L'incidente si è verificato lungo la provinciale della Valle Seriana nella mattinata del 2 novembre, poco prima dell'imbocco della galleria di Montenegrone. Un'autobotte dei vigili del fuoco di Bergamo stava arrivando da Gazzaniga ed era diretta nel territorio comunale di Scanzorosciate dove un capannone stava andando a fuoco quando, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è schiantata frontalmente contro un'auto che viaggiava in direzione opposta.

Sul posto sono subito arrivati i sanitari con ambulanze e auto mediche. Il conducente della vettura, un uomo di 34 anni, ha riportato le conseguenze più gravi ed è deceduto all'impatto con il mezzo pesante. Con lui viaggiavano altre quattro persone, tra cui un minorenne, che hanno ricevuto assistenza medica. Cure che si sono rivelate necessarie anche per un pompiere. Nel frattempo, il Comando provinciale ha inviato altre due squadre dei vigili del fuoco per prestare supporto.