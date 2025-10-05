Schianto frontale tra due auto a Casnigo, una prende fuoco: morte due persone, grave un 19enne

Due auto si sono scontrate frontalmente nella mattinata del 5 ottobre a Casnigo (Bergamo) e una ha preso fuoco dopo l’impatto. Le due persone che viaggiavano a bordo della vettura incendiata sono morte, mentre il 19enne che guidava l’altro veicolo è ricoverato in ospedale.

L’incidente a Casnigo

Due persone sono decedute in seguito a un incidente stradale avvenuto questa mattina, domenica 5 ottobre, alle 7 sulla statale 671 della Valle Seriana, all'altezza di Casnigo (in provincia di Bergamo). Entrambe viaggiavano a bordo di un'auto che, dopo essersi schiantata frontalmente con un'altra vettura, ha preso fuoco. Al volante dell'altro veicolo c'era un ragazzo di 19 anni che, dopo essere stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove si trova ancora ricoverato in gravi condizioni. I carabinieri di Clusone stanno eseguendo i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Lo schianto si è verificato in un tratto rettilineo della statale 671 della Valle Seriana, nel territorio comunale di Casnigo. Per ragioni ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un'auto avrebbe invaso la corsia opposta di marcia finendo per impattare frontalmente con un'altra vettura che stava sopraggiungendo in quel momento. Uno dei due veicoli ha preso fuoco e solo grazie all'intervento di due vigili del fuoco di passaggio, e fuori servizio, che hanno azionato degli estintori, le fiamme non hanno raggiunto la seconda vettura.

Stando a quanto emerso finora, le due persone che sono state estratte senza vita – e delle quali ancora non sono state fornite le generalità – viaggiavano a bordo dell'auto che si è incendiata. L'altra era condotta da un 19enne, ora ricoverato in ospedale. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e al personale Anas di ripristinare la viabilità.