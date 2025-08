Auto si scontra con un camion nel Bresciano: ragazzo di 23 anni in condizioni gravissime

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, mercoledì 6 agosto 2025, si è verificato un incidente stradale all'alba lungo la strada provinciale Spbs236. L'episodio si è verificato alle 5.20 del mattino a Montichiari, comune che si trova in provincia di Brescia. Un'automobile si è scontrata con un camion e nell'impatto un ragazzo di 23 anni ha riportato lesioni gravissime. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini sono ancora in corso.

L'impatto è stato molto violento. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze, un'automedica e un elicottero decollato da Brescia. Il 23enne, che guidava l'automobile, è stato trovato in gravissime condizioni: è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Il camionista, un uomo di 49 anni, invece ha riportato ferite molto lievi.

I vigili del fuoco ha rimesso in sicurezza dell'area. Gli agenti della polizia stradale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Per il momento, infatti, non è chiaro sapere cosa possa essere successo o di chi sia la responsabilità: se vi sia stata all'origine una manovra azzardata o una svista o ancora un malore. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni al riguardo.