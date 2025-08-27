Si stacca la ruota della bicicletta e cade sull’asfalto a Milano: 17enne grave in ospedale

Ieri sera a Milano un ragazzo di 17 anni è stato portato in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto dalla bicicletta e aver sbattuto violentemente sull’asfalto. Stando alle prime ricostruzioni, pare che la ruota davanti della bici si sia staccata da sola facendo cadere il ragazzo.

Immagine di repertorio

Ieri sera a Milano, nel quartiere Corvetto nella zona sud della città, un ragazzo di 17 anni è caduto violentemente sull'asfalto dalla sua bicicletta a causa di un guasto meccanico: dalle prime informazioni sembra che la ruota anteriore si sia staccata da sola. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trovato il giovane in gravissime condizioni e l'hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Tutto è successo poco prima delle 22:00 di ieri, martedì 26 agosto, all'altezza del civico 15 di viale Omero, in zona Corvetto. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che la ruota davanti della bicicletta si sia staccata da sola mentre il 17enne percorreva la strada. Il ragazzo sarebbe quindi caduto improvvisamente e con violenza a terra, procurandosi gravi ferite e lesioni. Sul posto sono arrivati i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Il personale sanitario, intervenuto con un'ambulanza e un'auto medica, ha prestato i primi soccorsi al ragazzo, trovato in gravissime condizioni. Il personale del 118 l'ha trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale, che hanno fatto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per il momento non sembra che nell'incidente siano stati coinvolti altri veicoli.