Travolto in moto e sbalzato in un canale, grave calciatore 18enne: amputato il piede

Un giovane motociclista di 18 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 18 settembre, a Castiglione Mantovano (Mantova). Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno trasportato d’urgenza il ragazzo in ospedale dove è stato necessario eseguire un’amputazione del piede.

(immagine di repertorio)

Nel corso del tardo pomeriggio di ieri, giovedì 18 settembre, si è verificato un grave incidente stradale nei pressi di Castiglione Mantovano, una frazione del comune di Roverbella, in provincia di Mantova. Nel sinistro è rimasto gravemente ferito un giovane motociclista di 18 anni.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato alle ore 19:00 di ieri. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dello stabilimento a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco e i carabinieri del comando provinciale di Mantova.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati sulla Strada statale 62 della Cisa quando il motociclista – uno studente 18enne con la passione per il pallone che si stava recando a un allenamento di calcio – si sarebbe scontrato contro una Volkswagen Golf proveniente dalla direzione opposta. In seguito all'impatto il giovane sarebbe stato sbalzato in un canale a bordo strada. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno trasportato d'urgenza il 18enne all'ospedale di Mantova dove è stato necessario eseguire un'amputazione del piede sinistro.

Al momento, i carabinieri di Porto Mantovano che sono intervenuti sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare tutte le responsabilità del caso.