Investita da un’auto mentre attraversa la strada: grave una ragazzina di 14 anni

Nel corso di questo pomeriggio, venerdì 26 settembre, si è verificato un grave incidente stradale nei pressi di Castellucchio, un comune in provincia di Mantova. Nel sinistro è rimasta coinvolta una ragazzina di 14 anni che è stata trasferita in ospedale in gravi condizioni.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, il sinistro stradale si sarebbe verificato intorno alle ore 15:00 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e di due automediche in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della Stazione di Castellucchio.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in via Roma quando una ragazza di 14 anni sarebbe stata investita da una Fiat Panda condotta da una signora 77enne mentre attraversava la strada. Una volta giunti sul posto e costatate le gravi condizioni della giovane, gli operatori sanitari del 118 avrebbero deciso immediatamente di trasferirla all'ospedale più vicino di Mantova dove si troverebbe tuttora, fuori pericolo di vita.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, fare chiarezza sull'accaduto e così accertare tutte le responsabilità del caso.