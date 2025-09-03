milano
Incidente stradale sull’A1, scontro tra camion e un’automobile: morta una ragazza di 21 anni

Incidente stradale sull’autostrada A1 Sud tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano: due camion e un’automobile sono rimasti coinvolti in un incidente. Nell’impatto è morta una ragazza di 21 anni.
A cura di Ilaria Quattrone
Nella serata di ieri, martedì 2 settembre 2025, si è verificato un incidente stradale sull'autostrada A1 Sud tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano. Due mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un incidente con un'automobile. Quattro persone sono rimaste ferite. Una è morta: si tratterebbe di una ragazza di 21 anni, come riportato dal portale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 00.35. I tre mezzi, per cause ancora da accertare, si sono scontrati e l'impatto è stato molto violento. Quattro persone hanno riportato ferite. Una quinta è morta: si tratta di una 21enne, che non è chiaro se fosse la conducente dell'automobile o una passeggera. Gli altri feriti sono un ragazzo di 25 anni, un uomo di 52 anni, uno di sessant'anni e uno di 61 anni.

Le immagini di ciò che rimane del camion e del veicolo sono impressionanti.

Scontro tra camion e auto in autostrada, 6 feriti tra cui 2 bambine: le foto dell'incidente

L'automobile, una Panda blu, si è capovolta. Il camion, invece, si è accartocciato e il vetro è completamente distrutto. Oltre ai vigili del fuoco, che sono intervenuti con autopompa, un carro soccorso e un'autogrù e hanno messo in sicurezza l'area, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia con due elicotteri, due automediche e quattro ambulanze.

Due persone delle quattro ferite sono state trasferite con gli elicotteri, decollati da Sondrio e Como, negli ospedali più vicini. Ovviamente, per consentire tutte le operazioni di soccorso, l'autostrada è rimasta chiusa. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

