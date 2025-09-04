milano
Scontro tra due camion e un’auto sull’autostrada, morta una 21enne: è Erika Matute

Si chiamava Erika Matute, la 21enne che è morta in un incidente stradale sull’autostrada A1 in provincia di Lodi. L’automobile sulla quale viaggiava si è scontrata con due camion.
A cura di Ilaria Quattrone
Si chiamava Erika Matute, la ragazza di 21 anni che nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 settembre è morta in un incidente stradale sull'autostrada A1 in provincia di Lodi. La giovane si trovava su un'automobile che si è scontrata con due camion. L'impatto è stato violentissimo. Per la 21enne non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

"Non avrei mai pensato di doverlo fare così Erika Matute ti ricorderemo sempre con il tuo sorriso quanto arrabbiato e allo stesso tempo speciale che eri", ha scritto un'amica su Facebook. L'incidente è avvenuto alle 00.35. La dinamica è ancora poco chiara: non è infatti chiaro cosa possa averlo causato. Sul caso indagano gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimettere in sicurezza la carreggiata, che è rimasta chiusa per diverso tempo.

L'incidente ha causato la morte della 21enne e il ferimento di altre quattro persone. Un ragazzo di 25 anni è stato infatti trasferito dagli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), all'ospedale Niguarda di Milano: ha traumi multipli. Un altro uomo di cinquant'anni, che guidava un camion, è stato trasferito in codice rosso al San Matteo. L'altro conducente di un camion, un 61enne, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Cremona. Infine l'uomo che guidava l'auto, sulla quale c'erano la 21enne e un 25enne, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Cremona.

