Chi era Sofia Galante, la 19enne travolta e uccisa in autostrada: era scesa dall’auto dopo un tamponamento

Si chiamava Sofia Galante la ragazza di 19 anni che ieri sera, venerdì 8 agosto, è stata travolta e uccisa da un veicolo sulla corsia centrale dell'autostrada A35 Brebemi, nel tratto tra Travagliato Ovest e Travagliato Est, in direzione Brescia. La giovane era scesa dall'auto dopo essere stata coinvolta in un tamponamento.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 21:30 di ieri sera quando l'auto su cui viaggiava la 19enne ha tamponato la macchina di fronte. Dopo essersi fermate per constatare i danni, Galante sarebbe uscita dall'auto proprio mentre sopraggiungeva un altro veicolo nella corsia centrale della Brebemi. Il conducente dell'auto non è riuscito a frenare in tempo e ha investito la ragazza che è morta sul colpo in seguito al violento impatto.

Una volta giunti sul posto a bordo di due ambulanze e di un'automedica in codice rosso, i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarla, ma ogni sforzo è stato inutile e, alla fine, sono stati costretti a dichiarare il decesso della 19enne. Nell'incidente sono rimaste ferite altre tre persone: un coetaneo della vittima, un 21enne e un 52enne. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine che ora sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.