Ragazza di 19 anni travolta e uccisa in autostrada, arrestato il 20enne alla guida: positivo agli stupefacenti

La 19enne Sofia Galante è stata travolta e uccisa da un veicolo sull’autostrada A35 Brebemi (Brescia). Alla guida dell’auto c’era un 20enne che è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Stando ai primi accertamenti, il ragazzo era positivo agli stupefacenti.

Un 20enne residente nella provincia di Brescia è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale per il decesso di Sofia Galante, la 19enne di Travagliato che è stata travolta e uccisa sull'autostrada A35 Brebemi, nel tratto tra Travagliato Ovest e Travagliato Est. Secondo i primi accertamenti, il ragazzo è risultato positivo agli stupefacenti.

I fatti risalgono alla serata di ieri, venerdì 8 agosto, quando intorno alle ore 21:30 l'auto su cui si trovava la 19enne ha tamponato la macchina che viaggiava di fronte. Dopo essersi fermate per constatare i danni, Galante è uscita dall'auto proprio mentre sopraggiungeva un altro veicolo nella corsia centrale della Brebemi. Il conducente dell'auto, un 20enne bresciano, non è riuscito a frenare in tempo e ha investito la ragazza che è morta sul colpo in seguito al violento impatto. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 19enne.

Nell'incidente sono rimaste ferite altre tre persone: un coetaneo della vittima, un 21enne e un 52enne. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine. Il 20enne alla guida dell'auto è stato sottoposto a controlli subito dopo l'incidente e, stando a quanto riferito, il giovane sarebbe risultato positivo agli stupefacenti. Per questo, il ragazzo si trova ora agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale. Nelle prossime ore verranno effettuati ulteriori accertamenti tossicologici.