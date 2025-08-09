Travolta e uccisa a 19 anni in autostrada dopo un tamponamento: altri 3 feriti

Una 19enne ha perso la vita travolta da un veicolo sull’autostrada A35 Brebemi, nel tratto tra Travagliato Ovest e Travagliato Est, in direzione Brescia. La giovane era appena stata coinvolta in un tamponamento. Sul posto la polizia stradale per i rilievi.

Una ragazza di 19 anni ha perso la vita ieri sera, venerdì 8 agosto, travolta da un veicolo sull'autostrada A35 Brebemi, nel tratto tra Travagliato Ovest e Travagliato Est, in direzione Brescia. La giovane era appena stata coinvolta in un tamponamento. Sul posto la polizia stradale per i rilievi.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 21:00 di ieri sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 21:31 a bordo di due ambulanze e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbe stato allertato anche l'Ats Brebemi, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Brescia.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la 19enne era passeggera su una delle vetture coinvolte in un tamponamento in corsia di sorpasso. Subito dopo l'urto la ragazza sarebbe scesa dall'auto e, mentre si trovava sulla corsia centrale, è stata travolta da un altro veicolo che passava in autostrada in quel momento. Una volta giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarla, ma ogni sforzo è stato inutile e, alla fine, sono stati costretti a dichiararne il decesso.

Nell'incidente sono rimaste ferite altre tre persone: un coetaneo della vittima, un 21enne e un 52enne. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine che sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.