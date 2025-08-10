Sofia Galante, investita e uccisa a 19 anni da un’auto: cosa sappiamo finora

Sofia Galante aveva 19 anni ed è stata travolta e uccisa da un’automobile sulla BreBeMi. Il conducente è stato sottoposto agli esami tossicologici ed è risultato positivo alle droghe: è agli arresti domiciliari.

Sono stati disposti gli arresti domiciliari per il ragazzo di vent'anni, originario di Rudiano (Brescia), che è accusato di aver investito e ucciso Sofia Galante. La 19enne, originaria di Travagliato, un altro comune della provincia di Brescia, è stata falciata nel tratto della BreBeMi tra Travagliato Ovest e Travagliato Est. La giovane viaggiava come passeggera su un'altra automobile, che aveva da poco tamponato una Fiat Bravo. Era appena scesa dalla Giulietta quando è stata falciata dall'auto che guidava il ventenne.

Sembrerebbe che fosse al centro della careggiata quando è stata investita dall'auto che viaggiava a velocità sostenuta. Forse, tra le ipotesi al vaglio, la 19enne si trovava lì per chiamare un amico. A ogni modo, è stata travolta e uccisa dal ventenne.

Quest'ultimo è stato poi posto, come previsto dalla legge quando avvengono gravi incidenti stradali, agli esami tossicologici. Oltre lui, anche gli altri conducenti che guidavano le altre tre vetture coinvolti sono stati sottoposti agli stessi esami. E da questi, è emerso che il ventenne è risultato poi positivo agli stupefacenti. Per lui quindi, come previsto dal codice, è scattato l'arresto: è accusato di omicidio stradale aggravato dall'uso di stupefacenti. Nelle prossime ore sarà interrogato dal magistrato. Sul corpo di Sofia Galanti, inoltre, è stata disposta l'autopsia.

La notizia della scomparsa di Sofia ha ovviamente sconvolto la comunità in cui viveva: i genitori lavorano come custodi della scuola Leonardo Da Vinci e sono quindi molto conosciuti. Il sindaco di Travagliato, Renato Pasinetti, ha infatti espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia. "Sono affranto per la perdita di una nostra ragazza così giovane e non ho molte parole se non quelle di condoglianze alla famiglia, da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale".

"In questi casi, oltre al cordoglio resta solo un rispettoso silenzio", ha aggiunto il sindaco.