Maxi tamponamento tra 5 tir sull’autostrada A1 a Somaglia: 2 persone incastrate nei veicoli, traffico bloccato

Si è verificato un maxi tamponamento tra 5 tir sull’autostrada A1, nei pressi di Somaglia (Lodi). Coinvolte 5 persone: due sono rimaste incastrate all’interno dei veicoli. Sul posto i vigili del fuoco per l’estrazione e la messa in sicurezza dell’area.

Maxi tamponamento sull’autostrada A1: due dei tir coinvolti

Nel corso di questa mattina, venerdì 17 aprile, si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto 5 tir sull'autostrada A1, nei pressi di Somaglia, comune nel Lodigiano, nel quale sono rimaste coinvolte cinque persone e due sarebbero rimaste incastrate all'interno dei veicoli. Sul posto i vigili del fuoco per i rilievi e la messa in sicurezza dell'area.

L'incidente sull'autostrada A1

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 12:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di tre ambulanze, un'automedica e due elisoccorsi in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, che sono intervenuti con un'autopompa (APS), un'autogrù (AG), e la polizia stradale.

Il luogo del maxi tamponamento sull’autostrada A1

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati sull'autostrada A1 all'altezza di Casalpusterlengo, nel basso Lodigiano quando – per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine – cinque tir si sarebbero tamponati, causando il ferimento di 5 persone. All'arrivo, il personale operativo dei vigili del fuoco ha provveduto all'estrazione delle due persone rimaste incastrate nei veicoli. Una volta giunti sul posto, i soccorritori del 118 hanno poi deciso di trasportare in ospedale i feriti per essere sottoposti ad alcuni accertamenti.

Nel frattempo, le forze dell'ordine – ancora sul posto – hanno bloccato l'area per effettuare tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso. Il tamponamento sta avendo pesanti ripercussioni sul traffico: chiusa la corsia Sud dell'autostrada.