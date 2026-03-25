Due camion si scontrano lungo l’autostrada A4, morto un uomo: code per 7 km verso Milano

Foto di repertorio

Due camion si sono scontrati questa mattina, mercoledì 25 marzo, lungo l'autostrada A4 Venezia-Torino. L'impatto è avvenuto all'altezza del territorio comunale di Bolgere (in provincia di Bergamo), in direzione Milano. Un uomo, del quale non sono state ancora fornite le generalità, è deceduto, mentre un 36enne è rimasto ferito. Come riportato dal sito di Autostrade per l'Italia, alle 9:30 tra Palazzolo e Seriate si è formata una coda di sette chilometri.

Lo schianto si è verificato poco prima delle 8:30 del 25 marzo, nel tratto di autostrada compreso tra i caselli di Grumello del Monte e Seriate. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione, con gli accertamenti che sono stati affidati ai carabinieri del Comando di Bergamo. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'auto medica, un'ambulanza e l'elisoccorso da Milano. All'arrivo dei sanitari, uno dei conducenti dei due camion coinvolti era già deceduto, mentre l'altro, un 36enne, è rimasto ferito.

L'incidente ha paralizzato il traffico in direzione Milano. Alle 9:30 la coda che si era formata tra Palazzolo e Seriate ha raggiunto i sette chilometri di estensione. Per questo motivo, Autostrade per l'Italia consiglia a chi sta viaggiando lungo l'autostrada A4 di uscire a Palazzo e, dopo aver percorso la Statale 460 e la Provinciale 573, rientrare in autostrada a Seriate.