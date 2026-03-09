Maxi tamponamento a Monza tra tre auto, un furgone e un tir: ferite 7 persone, traffico bloccato

milano
Sette persone sono rimaste ferite nel maxi tamponamento avvenuto questo pomeriggio, lunedì 9 marzo, lungo la statale tra Monza e Sesto San Giovanni (Milano). Coinvolte in tutto cinque vetture.
A cura di Enrico Spaccini
Un maxi tamponamento si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo, lungo la statale 38 tra Monza e Sesto San Giovanni (nella Città Metropolitana di Milano). Come riportato dai vigili del fuoco del Comando brianzolo, sono rimasti coinvolti in tutto cinque mezzi e sono rimaste ferite sette persone. Tutte trasportate negli ospedali di Cinisello Balsamo e al San Raffaele, nessuno di loro sarebbe in condizioni preoccupanti. I rilievi di quanto accaduto sono stati affidati agli agenti della polizia stradale.

Lo schianto si è verificato intorno alle 15 del 9 marzo nell'ultimo tratto monzese di viale Lombardia, all'uscita del tunnel prima del confine con Sesto San Giovanni in direzione sud. L'incidente ha coinvolto tre auto, un furgone e un tir alimentato a Gnl, ovvero gas naturale liquefatto. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto in codice giallo tre ambulanze e un'auto medica per soccorrere le sette persone rimase ferite. Si tratta di due donne di 44 e 55 anni e di cinque uomini di 38, 52, 57, 60 e 86 anni. Dopo le cure del caso, sono state trasportate in ospedale ma nessuno di loro sarebbe in condizioni gravi.

Per rimettere l'area in sicurezza sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza, supportati dai colleghi di Milano e Sesto San Giovanni. Sul posto sono state fatte arrivare due autopompe serbatoio e gli esperti del nucleo Nucleare, biologico, chimico e  radiologico (Nbcr) milanese per le verifiche del caso sul serbatoio di Gnl del mezzo pesante coinvolto. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale. Lo schianto ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico per alcune ore.

