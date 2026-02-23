Esplosione in un’azienda farmaceutica ad Agrate Brianza: tre lavoratori investiti da una fiammata, grave un 19enne

Un’esplosione si è verificata all’interno del capannone di un’azienda farmaceutica ad Agrate Brianza (Monza). La fiammata che si è generata ha investito tre addetti alle pulizie. Uno è grave.

L’intervento dei vigili del fuoco ad Agrate Brianza

Tre lavoratori, di 19, 31 e 44 anni, sono rimasti feriti in seguito a un incidente avvenuto all'interno di una ditta farmaceutica ad Agrate Brianza (in provincia di Monza e della Brianza). Stando a quanto emerso finora, nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 febbraio, si sarebbe verificata un'esplosione all'interno di un capannone dalla quale si è generata una fiammata che ha investito i tre. Uno di loro, il più giovane, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano, pare abbia rimediato ustioni sul 50 per cento del corpo. Gli altri due, invece, avrebbero riportato conseguenze meno preoccupanti e sono stati trasportati all'ospedale San Gerardo di Monza.

Il capannone dove si è verificata l’esplosione

L'incidente si è verificato intorno alle 17:30 del 23 febbraio all'interno del capannone della Frau Pharma, un'azienda farmaceutica specializzata nella ricerca e nello sviluppo sperimentale che si trova nella zona industriale di Agrate Brianza, presso Cascina Trivulzina. I lavoratori coinvolti sarebbero tre addetti alle pulizie dipendenti di una ditta esterna che stavano operando con un macchinario per aspirare i liquidi. Forse a causa di un mix di sostanze chimiche, si è originata un'esplosione con una fiammata che li ha investiti.

Sul posto sono arrivati i soccorsi con tre ambulanze e un'auto medica in codice rosso, quattro mezzi dei vigili del fuoco di Monza e Brianza (due autopompe, un carro soccorso, un’autoscala e un autobotte pompa), i carabinieri della Stazione di Agrate e gli agenti della polizia locale. Uno dei lavoratori, il 19enne, avrebbe riportato ustioni sul 50 per cento del corpo ed è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, dove è presente il reparto Grandi Ustioni. Gli altri due, invece, sono stati portati in codice giallo al San Gerardo di Monza. Per gli accertamenti su quanto accaduto sono intervenuti anche gli ispettori dell'Agenzia di tutela della salute di Monza ed è stato allertato il nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico (Nbcr).