Operai investiti dall’olio bollente nell’incendio di un ex polo farmaceutico nel Milanese: 5 in ospedale

L’olio diatermico è fuoriuscito durante un incendio scoppiato nell’ex polo farmaceutico Chiesi a Nerviano (Milano). Due operai sono stati investiti dal getto, mentre altri tre sono rimasti leggermente feriti.

Immagine di repertorio.

Cinque operai sono rimasti leggermente feriti durante un'attività di messa in fuori uso di materiale elettrico in un sito dismesso dell'azienda farmaceutica Chiesi, nel comune di Nerviano (nella Città Metropolitana di Milano). È accaduto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 9 febbraio, in seguito allo scoppio di un incendio. Due lavoratori sarebbero stati investiti da olio diatermico e altri tre conseguenze più lievi. Soccorsi dal personale sanitario, sono stati trasportati in codice giallo (di media gravità) all'ospedale di Legnano.

L'incidente si è verificato poco prima delle 13 del 9 febbraio in un sito dismesso dell'azienda farmaceutica Chiesi tra le vie Pasteur e Milano a Nerviano. Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco del Comando di via Messina, in seguito allo scoppio di un incendio sarebbe fuoriuscito dell'olio diatermico, il fluido termovettore che viene utilizzato dalle industrie per trasferire l'energia termica necessaria ai processi produttivi.

Due operai, che stavano eseguendo un'attività di messa in fuori uso di materiale elettrico, sono stati investiti dal getto e hanno riportato lievi ustioni. Il personale sanitario del 118, intervenuto con un'auto medica e due ambulanze, hanno trasportato loro e altri tre colleghi all'ospedale di Legnano. Nessuno di loro, tutti d'età compresa tra i 34 e i 59 anni, sarebbe in condizioni preoccupanti.

Nel frattempo, cinque mezzi dei vigili del fuoco hanno iniziato le attività di bonifica dell'area. Con loro, sono intervenuti anche gli specialisti del nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) e sono stati attivati i tecnici di Arpa e dell'Agenzia di tutela della salute. Al termine del sopralluogo, non sarebbero state rilevate sostanze tossiche.