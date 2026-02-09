milano
video suggerito
video suggerito

Operai investiti dall’olio bollente nell’incendio di un ex polo farmaceutico nel Milanese: 5 in ospedale

L’olio diatermico è fuoriuscito durante un incendio scoppiato nell’ex polo farmaceutico Chiesi a Nerviano (Milano). Due operai sono stati investiti dal getto, mentre altri tre sono rimasti leggermente feriti.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Enrico Spaccini
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Cinque operai sono rimasti leggermente feriti durante un'attività di messa in fuori uso di materiale elettrico in un sito dismesso dell'azienda farmaceutica Chiesi, nel comune di Nerviano (nella Città Metropolitana di Milano). È accaduto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 9 febbraio, in seguito allo scoppio di un incendio. Due lavoratori sarebbero stati investiti da olio diatermico e altri tre conseguenze più lievi. Soccorsi dal personale sanitario, sono stati trasportati in codice giallo (di media gravità) all'ospedale di Legnano.

L'incidente si è verificato poco prima delle 13 del 9 febbraio in un sito dismesso dell'azienda farmaceutica Chiesi tra le vie Pasteur e Milano a Nerviano. Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco del Comando di via Messina, in seguito allo scoppio di un incendio sarebbe fuoriuscito dell'olio diatermico, il fluido termovettore che viene utilizzato dalle industrie per trasferire l'energia termica necessaria ai processi produttivi.

Due operai, che stavano eseguendo un'attività di messa in fuori uso di materiale elettrico, sono stati investiti dal getto e hanno riportato lievi ustioni. Il personale sanitario del 118, intervenuto con un'auto medica e due ambulanze, hanno trasportato loro e altri tre colleghi all'ospedale di Legnano. Nessuno di loro, tutti d'età compresa tra i 34 e i 59 anni, sarebbe in condizioni preoccupanti.

Leggi anche
Scoppia un incendio alla Magic Pack di Cremona, in fiamme polistirolo e imballaggi: evacuati 20 dipendenti

Nel frattempo, cinque mezzi dei vigili del fuoco hanno iniziato le attività di bonifica dell'area. Con loro, sono intervenuti anche gli specialisti del nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) e sono stati attivati i tecnici di Arpa e dell'Agenzia di tutela della salute. Al termine del sopralluogo, non sarebbero state rilevate sostanze tossiche.

Attualità
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Rider pagati 2,50 euro a consegna e sfruttati: si indaga su una società di delivery di Glovo
L'accusa della Procura di Milano è sfruttamento del lavoro e caporalato
I sindacati: "Ora i rider siano assunti con contratto della Logistica"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views