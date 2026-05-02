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Incendio al Policlinico San Marco di Zingonia: evacuati due piani

Incendio all’ospedale Policlinico San Marco di Zingonia (Bergamo). Due piani sono stati evacuati. Le operazioni sono ancora in corso.
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A cura di Ilaria Quattrone
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Due piani evacuati al Policlinico San Marco di Zingonia, comune che si trova in provincia di Bergamo. L'episodio si è verificato attorno alle 10 di oggi, sabato 2 maggio 2026, a causa di un allarme incendio causato da un principio di fiamme partite dal gruppo di continuità dell'impianto elettrico, che si trova al piano interrato.

All'interno del locale erano presenti inverter e batterie di accumulo dell'impianto fotovoltaico.

Nel locale si è infatti diffuso fumo nero e, per questo motivo, sono scattate le misure di sicurezza. Sono stati allertati i vigili del fuoco, che sono intervenuti con sei squadre. Sul posto è arrivato anche il Ros. Il rogo è stato spento in pochi minuti, ma considerato che il fumo si è diffuso in tutto l'ospedale del gruppo San Donato; è stato necessario evacuare i pazienti che erano ricoverati al terzo e quarto piano. Le operazioni di sgombero, che stanno avvenendo in tranquillità, stanno riguardando anche il reparto di Cardiologia. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

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Ovviamente resterà aperto il pronto soccorso per eventuali accessi autonomi.

(Articolo in aggiornamento)

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