Scoppia un incendio nel dormitorio del Conservatorio di Milano: evacuate 30 persone

Un incendio è scoppiato nella mattinata del 10 aprile all’interno del dormitorio del Conservatorio di Milano. Trenta persone sono state evacuate e le fiamme sono state domate.

Foto di repertorio

Un principio di incendio si è sviluppato questa mattina, venerdì 10 aprile, all'interno del dormitorio del Conservatorio di Milano. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, le fiamme hanno interessato in particolare tre materassi. Intorno alle 8:30, i soccorritori hanno proceduto con l'evacuazione di oltre 30 persone e hanno domato l'incendio.

Come appreso da Fanpage.it, sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Milano, per un totale di 12 operatori. L'emergenza è subito rientrata e ora sono ancora in corso le procedure di ventilazione dei locali invasi dal fumo. Presente sul posto anche il personale medico del 118, inviato da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) per precauzione. Fortunatamente però non si registrano feriti o intossicati.

Al momento si è ancora al lavoro per cercare di capire cosa abbia scatenato l'incendio e si sta ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti.