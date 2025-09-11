Scontro frontale tra due auto a Roverbella: una donna in ospedale, i passeggeri dell’altra macchina in fuga

Questa mattina una 37enne è rimasta ferita nello schianto frontale tra due auto a Roverbella (Mantova). Il conducente e i passeggeri dell’altra auto, risultata di proprietà di una ditta di noleggio, sono fuggiti a piedi senza prestare soccorso. I carabinieri sono al lavoro per identificarli.

Questa mattina a Roverbella, in provincia di Mantova, una donna di 37 anni è rimasta ferita in un incidente frontale tra due auto. Dopo lo schianto le persone a bordo dell'altra auto sono scappate a piedi senza prestare soccorso.

L'incidente è avvenuto nella giornata di oggi, giovedì 11 settembre, poco prima delle 11:00. Le due auto stavano procedendo in sensi di marcia opposti lungo la strada statale 62 di Roverbella, quando, per motivi ancora da accertare, i due veicoli si sono scontrati frontalmente. Nonostante il violento impatto, le persone a bordo della seconda auto sono riuscite a fuggire a piedi facendo perdere le loro tracce.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 hanno trasferito la 37enne in codice giallo all'ospedale Civile di Mantova. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla rimozione delle auto, e i carabinieri di Roverbella e San Giorgio Bigarello. I militari hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e fare luce sulle responsabilità delle persone coinvolte.

Dai primi accertamenti è emerso che l'auto delle persone in fuga sarebbe di proprietà di una società di autonoleggio. Sono in corso accertamenti per risalire all’identità dei soggetti che si sono allontanati.