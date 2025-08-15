milano
Auto si scontra con un furgone nel Mantovano: ferite 7 persone, 3 sono in gravi condizioni

Un’auto e un furgoncino si sono scontrati nel Mantovano nel pomeriggio di Ferragosto. Sette persone sono rimaste ferite, tre delle quali sono state trasportate in ospedale con la massima urgenza.
A cura di Enrico Spaccini
Sette persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 15 agosto, nel territorio comunale di Roncoferraro (in provincia di Mantova). Stando a una prima ricostruzione, un'auto e un furgoncino si sarebbero scontrati all'altezza di una trasversale lungo la strada provinciale 33. Tre persone sono state trasportate in ospedale con la massima urgenza, mentre le altre sono state soccorse in codice giallo. Gli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

L'incidente si è verificato intorno alle 18 di Ferragosto lungo la strada che che da Casale conduce alla frazione Governolo di Roncoferraro. Per cause ancora da chiarire, una Peugeot si sarebbe schiantata contro un furgone: per l'impatto, l'auto è finita in mezzo a un campo mentre l'altro mezzo ha arrestato la sua corsa vicino a un'edicola votiva.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto tre eliambulanze, fatte decollare una da Verona e due da Brescia, oltre a cinque ambulanze e due automediche. Uno dei feriti è stato trasportato con un velivolo dei sanitari agli Ospedali Civili di Brescia, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata, un altro in codice rosso al Borgo Trento di Verona e il terzo tra i più gravi in ambulanza all'ospedale di Mantova.

Gli altri sono stati soccorsi in codice giallo e sono stati accompagnati alla Poliambulanza di Brescia e all'ospedale di Mantova. I feriti sarebbero in tutto sette e di età compresa tra i 16 e i 44 anni. Insieme ai sanitari sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l'area.

