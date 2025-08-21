Schianto frontale tra auto e furgone a Governolo, morto dopo 5 giorni di ricovero Pasquale Parisi

Pasquale Parisi è morto nella giornata di ieri, mercoledì 20 agosto, all’ospedale Borgo Trento di Verona dove era ricoverato da Ferragosto. Il 44enne era uno dei sette feriti in seguito al frontale tra auto e furgone avvenuto a Governolo di Roncoferraro (Mantova) il 15 agosto.

Pasquale Parisi (foto da Facebook)

È morta ieri, mercoledì 20 agosto, all'ospedale Bordo Trento di Verona una delle persone rimaste coinvolte nell'incidente di Ferragosto a Governolo di Roncoferraro (in provincia di Mantova). Si tratta di Pasquale Parisi, 44enne residente a Ferrara e originario di Sicignano degli Alburni (in provincia di Salerno) che lascia la moglie e due figli. Migliorano, invece, le condizioni dei due ragazzi ricoverati: un 19enne alla Poliambulanza di Brescia e un 16enne al Poma di Mantova.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18 di venerdì 15 agosto lungo la strada provinciale 33, che collega Roncoferraro a San Benedetto Po. Per cause ancora in fase di accertamento, una Skoda Octavia e un furgone a tre posti si sono scontrati frontalmente, con l'auto in seguito all'impatto era finita in un campo vicino. In tutto sono rimaste ferite sette persone. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto tre eliambulanze, fatte decollare da Brescia e da Verona, oltre a tre ambulanze (Croce Verde di Mantova, Croce Bianca di Quistello e Soccorso Azzurro) e altri mezzi infermierizzati.

Parisi è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Borgo Trento di Verona dove, dopo cinque giorni di ricovero, i medici hanno dovuto constatare il suo decesso. Le condizioni degli altri due giovani soccorsi in codice rosso sarebbero, invece, in progressivo miglioramento.

La polizia stradale di Mantova e Ostiglia si è occupata dei rilievi del caso e ora dovrà verificare l'esatta dinamica di quanto accaduto. In seguito al decesso del 44enne, la Procura di Mantova ha aperto un fascicolo sul caso con l'ipotesi di reato di omicidio stradale.