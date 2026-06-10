Muore dopo 2 mesi di ricovero il 19enne Paolo Calabresi: la sua auto si era scontrata con un pulmino nel Bresciano

L’incidente era avvenuto lo scorso 19 aprile a Desenzano del Garda (Brescia). Paolo Calabresi era residente a Pozzolengo e era uno studente della classe 5K dell’Itis di Lonato del Garda, dove avrebbe dovuto sostenere la prossima settimana l’esame di maturità.

Foto di repertorio

È deceduto questa mattina, mercoledì 10 giugno, Paolo Calabresi il ragazzo di 19 anni che lo scorso 19 aprile era stato coinvolto in un incidente stradale a Desenzano del Garda (Brescia), sulla provinciale 11, al confine con Sirmione. Dal giorno dell'incidente era ricoverato all’ospedale Civile di Brescia dove il suo cuore ha smesso di battere nonostante tutti gli sforzi da parte dei medici di salvargli la vita.

Come ricostruito, il giovane si trovava alla guida della sua Skoda quando si è scontrato frontalmente contro un pulmino che viaggiava in direzione opposta. Sul posto erano intervenuti automedica, due ambulanze della Croce Rossa di Rivoltella, l’elisoccorso da Brescia e i Vigili del Fuoco di Desenzano e Castiglione, che lo avevano estratto dalle lamiere dell’auto.

Le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche. Secondo la ricostruzione della Polizia Stradale di Desenzano, il sinistro sarebbe stato provocato da un’invasione di corsia.

A bordo del mezzo viaggiavano tre persone, rimaste ferite in modo lieve: due uomini, di 29 e 41 anni, erano stati trasportati all’ospedale di Desenzano in codice giallo.

Come si apprende Paolo Calabresi era residente a Pozzolengo e era uno studente della classe 5K dell’Itis di Lonato del Garda, dove avrebbe dovuto sostenere la prossima settimana l’esame di maturità.