Travolto e ucciso da un’auto mentre attraversa la strada a Desenzano del Garda: Tiziano Pozzani muore a 53 anni

Tiziano Pozzani, 53enne residente nella Bergamasca, è stato travolto e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada a Desenzano del Garda (Brescia). L’automobilista, indagato per omicidio stradale, è risultato negativo al test dell’etilometro.

Immagine di repertorio

Si chiamava Tiziano Pozzani l'uomo di 53 anni residente nella Bergamasca che nel corso della tarda serata di ieri, venerdì 12 giugno, è stato travolto e ucciso da un'Audi A4 mentre attraversava la strada a Desenzano del Garda, comune in provincia di Brescia. L'automobilista, indagato per omicidio stradale, è risultato negativo al test dell'etilometro.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 23:00 di ieri sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e due automediche in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sarebbe stata allertata anche la polizia stradale di Brescia.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sono verificati in via San Benedetto a Desenzano del Garda quando – per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine – il 53enne è stato travolto da un'automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo per il quale non c'era più nulla che si potesse fare: troppo gravi le ferite riportate.

Nel frattempo, gli inquirenti hanno cominciato a svolgere tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare tutte le responsabilità del caso. Stando a quanto riferito, l'automobilista, indagato per omicidio stradale, è risultato negativo al test dell'etilometro e sembra che viaggiasse a velocità moderata.