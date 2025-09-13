Grave incidente nel Pavese, dopo il frontale le auto finiscono nei campi: tre feriti, uno è grave

Questa mattina, sabato 13 settembre, si è verificato un grave scontro frontale nei pressi di Zerbolò, un comune in provincia di Pavia. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone che sono state ricoverate in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia.

(foto di repertorio)

Questa mattina, sabato 13 settembre, si è verificato un grave scontro frontale nei pressi di Zerbolò, un comune in provincia di Pavia. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone che sono state ricoverate in gravi condizioni.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 8:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 8:18 a bordo di due ambulanze e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, è stata allertata anche la polizia stradale e i vigili del fuoco di Pavia.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati all'incrocio tra la strada provinciale 3 e la strada provinciale 80, non lontano dal Bar Ristorante Mulino di Limido, dove due automobili si sarebbero scontrate frontalmente. In seguito all'impatto le vetture sono finite nei campi adiacenti alla carreggiata. Una volta giunti sul posto i vigili del fuoco hanno estratto le tre persone a bordo dalle lamiere delle auto. Subito dopo gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare d'urgenza i tre feriti al Policlinico San Matteo di Pavia a bordo delle ambulanze.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso.