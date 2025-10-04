milano
Perdono il controllo dell’auto e finiscono in un fosso: gravi tre 20enni a Codogno

Tre 20enni sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale nei pressi di Codogno, un comune in provincia di Lodi. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo alla guida dell’auto avrebbe perso il controllo del mezzo che, all’imbocco di una rotonda, è finito in un fosso a bordo strada. Sul posto l’elisoccorso.
A cura di Giulia Ghirardi
Nel corso della scorsa notte, a cavallo tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre, tre 20enni sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale nei pressi di Codogno, un comune in provincia di Lodi. I ragazzi sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 3:00 di questa notte. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 2:55 a bordo di due ambulanze, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Codogno e i vigili del fuoco di Lodi.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati lungo la strada statale 234 quando il guidatore dell'auto avrebbe perso il controllo del mezzo all'imbocco di una rotonda finendo così in un fosso adiacente alla carreggiata. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare i tre giovani, di età compresa tra i 22 e i 23 anni, all'ospedale di Cremona in codice giallo: gravi, ma non in pericolo di vita.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona, nel frattempo i carabinieri che sono intervenuti hanno effettuato tutti gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica della vicenda e accertare le responsabilità del caso.

