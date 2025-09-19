Incidente sulla via Emilia a Lodi, auto finisce nel fossato: donna di 56 anni incastrata tra le lamiere

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di oggi a Secugnago (Lodi). Coinvolte tre persone: due ragazzi di 21 anni e una donna di 56 anni, trasportata in eliosoccorso all’ospedale di Pavia.

Pesante incidente intorno alle 16 di oggi, venerdì 19 settembre, sulla via Emilia all'altezza del comune di Secugnago (Lodi). Qui due automobili, per ragioni ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente: una di loro è finita nel fossato che costeggia la carreggiata ed è stata recuperata dai Vigili del fuoco di Lodi, mentre l'altra è andata a sbattere contro il guardrail.

Nello schianto sono rimaste coinvolte tre persone. Si tratta di un ragazzo e una ragazza di 21 anni, e una donna di 56 anni: i primi sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Lodi, mentre la 56enne, rimasta incastrata tra le lamiere della Ford Fiesta rossa, è stata portata in eliosoccorso all'ospedale Policlinico San Matteo di Pavia.

Sul posto sono intervenuti un’autopompa serbatoio e un’autogru. All’arrivo delle squadre, i Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto all’estrazione della 56enne, intrappolata all’interno del veicolo finito nel fossato, mentre le altre due persone coinvolte erano già state affidate alle cure del personale sanitario locale. Terminate le operazioni di soccorso, si è provveduto di conseguenza al recupero del veicolo tramite l’autogru e alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e della sede stradale. A ricostruire la dinamica del sinistro saranno gli agenti della polizia stradale, mentre i carabinieri hanno regolato la circolazione del trafficodurante le operazioni di salvataggio.