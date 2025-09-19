milano
video suggerito
video suggerito

Incidente sulla via Emilia a Lodi, auto finisce nel fossato: donna di 56 anni incastrata tra le lamiere

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di oggi a Secugnago (Lodi). Coinvolte tre persone: due ragazzi di 21 anni e una donna di 56 anni, trasportata in eliosoccorso all’ospedale di Pavia.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Francesca Del Boca
60 CONDIVISIONI
Immagine

Pesante incidente intorno alle 16 di oggi, venerdì 19 settembre, sulla via Emilia all'altezza del comune di Secugnago (Lodi). Qui due automobili, per ragioni ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente: una di loro è finita nel fossato che costeggia la carreggiata ed è stata recuperata dai Vigili del fuoco di Lodi, mentre l'altra è andata a sbattere contro il guardrail.

Nello schianto sono rimaste coinvolte tre persone. Si tratta di un ragazzo e una ragazza di 21 anni, e una donna di 56 anni: i primi sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Lodi, mentre la 56enne, rimasta incastrata tra le lamiere della Ford Fiesta rossa, è stata portata in eliosoccorso all'ospedale Policlinico San Matteo di Pavia.

Immagine

Sul posto sono intervenuti un’autopompa serbatoio e un’autogru. All’arrivo delle squadre, i Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto all’estrazione della 56enne, intrappolata all’interno del veicolo finito nel fossato, mentre le altre due persone coinvolte erano già state affidate alle cure del personale sanitario locale. Terminate le operazioni di soccorso, si è provveduto di conseguenza al recupero del veicolo tramite l’autogru e alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e della sede stradale. A ricostruire la dinamica del sinistro saranno gli agenti della polizia stradale, mentre i carabinieri hanno regolato la circolazione del trafficodurante le operazioni di salvataggio.

Attualità
Cronaca
60 CONDIVISIONI
Immagine
Morte di Maurizio Rebuzzini: sono in corso i rilievi della scientifica nello studio del fotografo
Il figlio: "Quelli sul collo non sono segni di strangolamento"
Chi era Maurizio Rebuzzini, il fotografo trovato in fin di vita nel suo studio a Milano: si indaga per omicidio
Trovato in arresto cardiaco con lividi sul collo: attorno a lui macchie di sangue
A trovarlo davanti al suo studio è stato il figlio, che abita a pochi palazzi di distanza
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views