Travolta da un’auto pirata, 23enne in gravi condizioni: conducente in fuga, trovate munizioni da caccia

Questa notte una ragazza di 23 anni è stata travolta da un’auto pirata a Trezzano sul Naviglio (Milano). Subito dopo lo scontro, invece di prestare soccorso alla 23enne gravemente ferita, le persone a bordo del veicolo sono fuggite abbandonando l’auto nella quale poi i carabinieri hanno trovato munizioni da caccia.

Nel corso della scorsa notte, a cavallo tra venerdì 12 settembre e sabato 13 settembre, una ragazza di 23 anni è stata travolta da un'auto pirata nei pressi di Trezzano sul Naviglio, un comune a pochi chilometri da Milano. Subito dopo lo scontro, invece di prestare soccorso alla 23enne gravemente ferita, le persone a bordo del veicolo sono fuggite abbandonando l'auto nella quale poi i carabinieri hanno trovato munizioni da caccia.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno all'1:30 di questa notte. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 1:37 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Corsico e i vigili del fuoco di Milano.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in via Leonardo da Vinci quando una Volkswagen è finita contro la Peugeot guidata dalla 23enne. All'arrivo dell'ambulanza e delle forze dell'ordine l'altra vettura rimasta coinvolta nell'incidente era vuota. Chi guidava e chi, eventualmente era al suo fianco a bordo, ha infatti fatto perdere le proprie tracce. Nel controllo della vettura sono state trovate diverse munizioni da caccia. Nel mentre, una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno trasportato la ragazza in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano in gravi condizioni.