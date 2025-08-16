Scontro tra due auto nel Milanese: 18enne incinta in ospedale in codice rosso

La sera di ferragosto si è verificato un grave incidente nei pressi di Peschiera Borromeo (Milano). Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone: due uomini di 21 e 31 anni, e una ragazza di 18 anni in gravidanza che è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi.

Nel corso della serata di ferragosto, venerdì 15 agosto, si è verificato un grave incidente nei pressi di Peschiera Borromeo, un comune in provincia di Milano. Nel sinistro, nel quale si sono scontrate due auto, sono rimaste coinvolte tre persone: due uomini, rispettivamente di 21 e 31 anni, e una ragazza di 18 anni in gravidanza che è stata trasportata d'urgenza in ospedale.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 22:00 di ieri sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di due ambulanze in codice giallo. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente avrebbe coinvolto due automobile che si sarebbero scontrate all'altezza del civico numero 60 di via 2 giugno a Peschiera Borromeo. Una volta giunti sul posto e constatato lo stato di gravidanza, gli operatori sanitari del 118 avrebbero deciso di trasportare d'urgenza (in codice rosso) la ragazza in ospedale, al San Raffaele di Milano. Stando a quanto riferito la 18enne era sveglia e cosciente. Ferito anche uno dei due uomini coinvolti nell'incidente che è stato trasportato nello stesso ospedale in codice verde.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute starebbero svolgendo tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.