Perde il controllo dell’auto sulla tangenziale Ovest, grave incidente ad Assago: coppia di svizzeri in fin di vita

Una coppia di cittadini svizzeri è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla tangenziale Ovest di Milano, all’altezza di Assago. L’uomo alla guida dell’auto ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire e si è schiantato contro il guard rail. I due feriti si trovano in ospedale in condizioni critiche.

Fonte: vigili del fuoco

Oggi pomeriggio una coppia di origini svizzere, una 38enne e un 36enne, è stata ricoverata in fin di vita all'ospedale Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano, dopo essere stata coinvolta in un grave incidente sulla tangenziale ovest all'altezza di Assago. Preoccupano in particolare le condizioni dell'uomo che era alla guida dell'auto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i soccorsi: dopo l'incidente si sono formate lunghe code di auto sul tratto di strada interessato.

Tutto è successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 agosto. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che l'uomo fosse alla guida dell'auto quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il guard rail della corsia di emergenza. A quel punto la macchina sarebbe stata rimbalzata dopo l'urto e si sarebbe fermata nella parte centrale della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di via Darwin che hanno estratto le due persone dalle lamiere e le hanno consegnate al personale sanitario. Successivamente hanno messo in sicurezza la zona rimuovendo i resti dell'auto.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e paramedici hanno trasportato i due feriti all'ospedale di Rozzano, l'uomo in codice rosso e la donna in codice giallo. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono terminate dopo le 16:00. La Polizia Stradale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e capirne le cause.