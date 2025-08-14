milano
Ragazza di 19 anni accoltellata all’addome nel Milanese: indagini in corso

Nella notte una ragazza di 19 anni è stata accoltellata all’addome a Pioltello, comune in provincia di Milano. È stata trasferita in ospedale e ha una prognosi di 60 giorni. Si cerca l’aggressore.
A cura di Ilaria Quattrone
Nella notte tra ieri, mercoledì 13 agosto 2025, e oggi, giovedì 14 agosto 2025, una ragazza di 19 anni è stata accoltellata all'addome. L'episodio si è verificato a Pioltello, comune che si trova nell'hinterland di Milano. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, la giovane è stata trovata la scorsa notte per terra nel giardino di un condominio attorno alle 3 di notte 3.30. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118, che l'hanno trasferita d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano.

La ragazza non è in pericolo di vita: hanno valutato una prognosi di sessanta giorni. Le indagini sono state condotte dai carabinieri: i militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e individuare il responsabile. Potrebbero esserci anche telecamere attorno all'area. Per il momento si sa che la donna sarebbe stata aggredita per strada. Precisamente in via Cilea. È riuscita a entrare però nel giardino del palazzo. La 19enne stava pernottando da qualcuno che vive in quell'edificio. Dagli accertamenti è emerso che ha qualche precedente. Inoltre sarebbe residente a Roma ed era a Pioltello da qualche giorno.

Potrebbe anche essere che la giovane conoscesse il suo aggressore. Fondamentali infatti potrebbero essere le sue parole per arrivare al volto del responsabile.

