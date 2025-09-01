Ragazza di 18 anni picchiata e violentata mentre aspetta il treno nel Milanese: “Mi ha trascinata in un bosco”

Una 18enne sarebbe stata picchiata e violentata da uno sconosciuto nella notte tra sabato e domenica 31 agosto nei pressi della stazione di San Zenone al Lambro (Milano). L’uomo l’avrebbe trascinata in un boschetto vicino ai binari.

Una 18enne ha denunciato di essere stata picchiata e violentata nella notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto mentre aspettava il treno alla stazione di San Zenone al Lambro (nella Città Metropolitana di Milano). La ragazza, visitata al centro Svsed (Soccorso violenza sessuale e domestica) del Policlinico e ascoltata dai carabinieri della Stazione di Melegnano, ha raccontato di essere stata aggredita mentre aspettava il treno che l'avrebbe riportata a casa, nella periferia nord milanese. Lo sconosciuto, del quale non è riuscita a fornire molti dettagli, l'avrebbe trascinata in un boschetto vicino ai binari e lì l'avrebbe violentata.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di San Donato e del nucleo investigativo di Milano, coordinati dalla Procura di Lodi. Stando a quanto ricostruito finora, la 18enne aveva trascorso la serata di sabato 30 agosto insieme a una parente e poi si sarebbe allontanata a piedi da sola verso la stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro per prendere il treno delle 23:04 che l'avrebbe riportata verso casa. Mentre si trovava tra le banchine, uno sconosciuto l'avrebbe trascinata fuori dall'androne e fino a un vicino boschetto. Una volta là, l'uomo l'avrebbe violentata e minacciata di non chiedere aiuto e di non chiamare nessuno.

La ragazza ha chiamato il 112 poco dopo la mezzanotte, quando ormai il suo aggressore era lontano. Il personale sanitario di Areu l'ha trovata sul ciglio della strada appena fuori dalla stazione e l'ha trasportata in codice giallo al Policlinico di Milano. Al centro Svsed è stata medicata per i lividi e sottoposta ai tamponi che hanno accertato lo stupro. Alle psicologhe avrebbe detto di voler sporgere subito denuncia, poi raccolta dai carabinieri della Stazione di Melegnano.

Nonostante l'immediatezza della denuncia, la 18enne sarebbe riuscita a fornire agli investigatori ben pochi dettagli del suo aggressore, descritto come di probabile origine nord-africana. Come riportato da Repubblica, i carabinieri insieme ai colleghi della Sezione investigazioni scientifiche hanno già eseguito un primo sopralluogo alla stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro ed è stata eseguita una prima mappatura delle telecamere della zona.