Aggredita e sfregiata al volto con un paio di forbici a Pioltello, la vittima: “É stata un’altra donna”

La scorsa notte a Pioltello (Milano) una donna è stata sfregiata al volto e a un braccio con un paio di forbici. La vittima ha riferito che a colpirla è stata un’altra donna. I carabinieri indagano per risalire alla responsabile.

La scorsa notte una donna di 41 anni è stata colpita con un paio di forbici al volto e a un braccio mentre si trovava in un parchetto a Pioltello, in provincia di Milano. La vittima ha riferito che a colpirla sarebbe stata un'altra donna. I carabinieri sono ora sulle tracce della presunta responsabile dell'aggressione e a questo scopo hanno acquisito i video delle telecamere della zona.

Tutto sarebbe avvenuto attorno all'una della notte tra venerdì 22 e sabato 23 agosto. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, sembra che la 41enne, una donna di nazionalità peruviana, si trovasse al parchetto di via Mozart quando è stata aggredita con una forbice e sfregiata al volto e a un braccio. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto l'aggressore si era già dileguato. La vittima, però, ha raccontato che a ferirla sarebbe stata un'altra donna italiana.

Sul posto dell'accaduto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 hanno trasportato la 41enne all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stata ricoverata. Non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo i carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso, trovando sul posto dell'aggressione le forbici usate per ferire la donna. I militari hanno anche acquisito i video delle telecamere di sorveglianza presenti nei paraggi, dai quali sperano di estrarre informazioni utili a identificare la responsabile e fare luce sui motivi della violenza.