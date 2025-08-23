milano
video suggerito
video suggerito

Aggredita e sfregiata al volto con un paio di forbici a Pioltello, la vittima: “É stata un’altra donna”

La scorsa notte a Pioltello (Milano) una donna è stata sfregiata al volto e a un braccio con un paio di forbici. La vittima ha riferito che a colpirla è stata un’altra donna. I carabinieri indagano per risalire alla responsabile.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Alice De Luca
0 CONDIVISIONI
Immagine

La scorsa notte una donna di 41 anni è stata colpita con un paio di forbici al volto e a un braccio mentre si trovava in un parchetto a Pioltello, in provincia di Milano. La vittima ha riferito che a colpirla sarebbe stata un'altra donna. I carabinieri sono ora sulle tracce della presunta responsabile dell'aggressione e a questo scopo hanno acquisito i video delle telecamere della zona.

Tutto sarebbe avvenuto attorno all'una della notte tra venerdì 22 e sabato 23 agosto. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, sembra che la 41enne, una donna di nazionalità peruviana, si trovasse al parchetto di via Mozart quando è stata aggredita con una forbice e sfregiata al volto e a un braccio. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto l'aggressore si era già dileguato. La vittima, però, ha raccontato che a ferirla sarebbe stata un'altra donna italiana.

Sul posto dell'accaduto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 hanno trasportato la 41enne all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stata ricoverata. Non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo i carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso, trovando sul posto dell'aggressione le forbici usate per ferire la donna. I militari hanno anche acquisito i video delle telecamere di sorveglianza presenti nei paraggi, dai quali sperano di estrarre informazioni utili a identificare la responsabile e fare luce sui motivi della violenza.

Attualità
Cronaca
Lombardia
0 CONDIVISIONI
Immagine
sgombero del
leoncavallo
Leoncavallo sotto sfratto, demoliti i sanitari per renderlo inagibile: un mese di tempo per portare via tutto
Quale potrebbe essere il destino del Leoncavallo dopo lo sgombero: le ipotesi sulla nuova sede del centro sociale
Leoncavallo, la rabbia il giorno dopo lo sfratto improvviso: "Milano è diventata un manichino vuoto"
Comincia il corteo contro lo sfratto del Leoncavallo: "A settembre una manifestazione nazionale"
Interviene anche Fedez sullo sgombero del Leoncavallo: "Milano è stata svuotata anche della sua stessa identità"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views