Accoltellata dal compagno in casa, chiede aiuto ai passanti in strada: grave 35enne nel Milanese

Una donna di 35 anni è stata accoltellata dal compagno nel primo pomeriggio di oggi, domenica 21 settembre, all’interno di un’abitazione di Boffalora sopra Ticino (Milano). Indagano i carabinieri.
A cura di Francesca Del Boca
È stata colpita con due fendenti al torace dal compagno e convivente. Una donna di 35 anni è stata accoltellata nel primo pomeriggio di oggi, domenica 21 settembre, all'interno di un'abitazione di Boffalora sopra Ticino (Milano): secondo quanto riferito a Fanpage.it la vittima, gravemente ferita, ha successivamente cercato aiuto tra i passanti in strada.

La donna è stata subito trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove è arrivata in codice rosso. Le sue condizioni, al momento, restano ancora preoccupanti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e gli agenti di polizia locale. Restano ancora da identificare le generalità della 35enne, di origine straniera come il compagno, così come le motivazioni che hanno dato origine alla violentissima aggressione. Al vaglio di chi indaga, inoltre, ci sono anche le testimonianze dei vicini di casa.

