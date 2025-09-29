Accoltella la compagna e fugge in aereo, arrestato in Kosovo: “Premeditato, aveva già il biglietto del volo”

Una donna di 35 anni è stata accoltellata dal compagno nei pressi della loro abitazione di Boffalora sopra Ticino (Milano) durante la festa patronale. A una settimana di distanza, l’uomo è stato arrestato in Kosovo con l’accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione: aveva già il biglietto aereo.

Foto di repertorio

È stato arrestato l'uomo di 45 anni di origine kosovare che lo scorso 21 settembre è accusato di aver accoltellato la compagna di 35 anni nei pressi dell'abitazione dove convivevano a Boffalora sopra Ticino, un comune a pochi chilometri da Milano, durante la festa patronale. L'accusa per l'uomo è quella di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione: aveva già il biglietto aereo.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, la donna sarebbe stata colpita con due fendenti al torace dal compagno e convivente nel primo pomeriggio di domenica 21 settembre. La 35enne, gravemente ferita, è riuscita a chiedere aiuto ai passanti in strada dove, proprio in quel momento, si stava svolgendo la festa patronale. Una volta lanciato l'allarme, la donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti di polizia locale che hanno avviato le indagini per rintracciare l'uomo e accertare le motivazioni che hanno dato origine alla violenta aggressione.

L'arresto

In base alle testimonianze raccolte, all'analisi delle immagini di videosorveglianza e ai rilievi tecnici, le indagini, avviate dai carabinieri del Nucleo Operativo di Abbiategrasso e dalla Procura di Milano, hanno ipotizzato che l'uomo, dopo essersi impossessato di un coltello rubato in un bar del paese, avrebbe aggredito la compagna vicino alla loro casa proseguendo poi l'azione lungo la via che conduce al centro abitato. Secondo gli inquirenti, l'aggressore avrebbe pianificato la fuga perché a meno di 3 ore dal fatto era già in volo verso il Kosovo con un biglietto acquistato il giorno precedente.

L'uomo è stato localizzato e arrestato provvisoriamente in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Milano. L'arresto è poi stato convalidato dal Tribunale di Pristina (Kosovo) nel corso della giornata di ieri, domenica 28 settembre. Nel frattempo, la donna, che al momento sarebbe fuori pericolo di vita, ha riferito che il gesto sarebbe da ricondurre alla gelosia del marito.