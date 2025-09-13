Accoltella il patrigno della fidanzata dopo una lite: arrestato 17enne per tentato omicidio

Un ragazzo di 17 anni ha accoltellato il patrigno della fidanzata dopo una violenta lite. Dopo essere stato rintracciato dai carabinieri, il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Nel corso della scorsa notte, compresa tra venerdì 12 e sabato 13 settembre, un ragazzo di 17 anni avrebbe accoltellato il patrigno della fidanzata dopo una violenta lite. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Sul posto i carabinieri e i medici del 118.

La notte dell'aggressione

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati a Piancogno, un comune della media val Camonica, in provincia di Brescia quando, in tarda serata, un 17enne avrebbe accoltellato il patrigno della fidanza al culmine di una lite all'interno del loro appartamento. In un primo momento i familiari della vittima avevano parlato di un'aggressione in strada, ma le indagini dei carabinieri hanno ben presto portato alla luce numerose incongruenze nella ricostruzione. È stato così chiarito che l'accoltellamento è avvenuto durante una discussione all'interno nell'abitazione.

Una volta giunti sul luogo dell'aggressione, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare immediatamente l'uomo – di 45 anni e di nazionalità marocchina – in ospedale a causa della grave ferita all'addome provocata da un coltello da cucina. Secondo quanto riferito, l'uomo sarebbe stato operato e, al momento, si troverebbe fuori pericolo. Dall'altro lato, dopo essersi dato alla fuga, il minorenne è stato rintracciato dai militari poche ore dopo i fatti ed è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio ai danni del 45enne.