Accoltella l’ex 24enne in casa, 33enne arrestato: l’avrebbe colpita fino a rompere la lama

Un 33enne è stato arrestato nella mattinata di ieri, martedì 9 settembre, dai carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio (in provincia di Varese) con l'accusa di tentato omicidio. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, l'uomo avrebbe fatto irruzione nell'appartamento dell'ex compagna e, dopo aver impugnato un coltello in cucina, l'avrebbe colpita numerose volte fino a rompere l'arma stessa e ferendosi alla mano. La donna, una 24enne, si trova ora ricoverata a Legnano in prognosi riservata e sarebbe stata dichiarata ormai fuori pericolo. Il 33enne, invece, è piantonato in ospedale e, una volta dimesso, sarà condotto in carcere.

L'aggressione si è verificata intorno a mezzogiorno del 9 settembre. Secondo gli investigatori, un 33enne residente a Marnate si era presentato presso l'abitazione dell'ex compagna a Castellanza pretendendo di entrare nell'appartamento. La 24enne, però, si sarebbe opposta. A quel punto l'uomo avrebbe scavalcato la finestra a piano terra entrando così in cucina e, dopo aver afferrato un coltello, l'avrebbe colpita più volte fino a rompere l'arma e ferirsi a una mano. La giovane, nel frattempo, era riuscita a scappare di casa ma, una volta arrivata al cortile condominiale, sarebbe stata di nuovo raggiunta dal 33enne che l'avrebbe colpita ancora con calci alla testa.

All'arrivo dei carabinieri, il 33enne si era già dileguato. È stato individuato poco dopo all'ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza, dove si era recato autonomamente per farsi medicare la mano ferita. Tratto in arresto, è ora piantonato in attesa del trasporto in carcere con l'accusa di tentato omicidio.

La 24enne, invece, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Legnano e non sarebbe più in pericolo di vita. La giovane avrebbe riportato ferite superficiali alle braccia, due più profonde al rene sinistro e ancora all'altezza del collo.