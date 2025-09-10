Accoltella la propria ragazza dopo un violento litigio: arrestato 20enne per tentato omicidio

Colpisce la convivente con due coltellate e poi scappa per farsi medicare. La ragazza è arrivata in ospedale in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita.

A Castellanza, in provincia di Varese, un uomo di vent'anni ha colpito la sua convivente al culmine di un violento litigio. A lanciare l'allarme e chiamare il 112 sono stati i vicini di casa, che hanno assistito all'aggressione, avvenuta nel cortile della casa in cui i due giovani vivevano. La ragazza, trasportata d'urgenza all'ospedale di Legnano dai medici e paramedici del 118, non è in pericolo di vita, mentre l'uomo è stato arrestato per tentato omicidio.

L'arresto del ventenne

La ragazza è stata trovata in gravi condizioni, ma il tempismo dei soccorsi ha evitato il peggio, stabilizzandola all'istante. Nonostante le due coltellate inferte, non è in fin di vita. Quando sono arrivati i soccorsi il ventenne si era già dileguato. Era andato allo stesso ospedale per farsi medicare la mano, probabilmente per qualche ferita riportata durante la colluttazione. Proprio per questo le forze dell'ordine sono riuscite a individuarlo e arrestarlo. Dalle prime ricostruzioni dei Carabinieri che stanno indagando, non ci sarebbero precedenti di violenze nella coppia.

Dati sulle violenze sulle donne

Casi come questi capitano quotidianamente in Italia. Secondo l'Istat, quasi tre milioni di donne hanno subito violenze fisiche o sessuali. Di queste tre milioni, ottocentomila hanno come carnefice il proprio partner del momento, mentre altre 2 milioni sono state aggredite dalla persona con cui hanno deciso di troncare.