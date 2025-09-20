Incrocia la ex fidanzata vicino alla stazione di Vigevano e la colpisce con un calcio in faccia: arrestato

La scorsa notte un 26enne ha aggredito la ex fidanzata 22enne fuori dalla stazione di Vigevano: dopo averla fatta cadere l’ha colpita con un calcio in pieno volto e se n’è andato. La ragazza è stata soccorsa da due passanti mentre i Carabinieri hanno fermato l’uomo poco dopo.

La scorsa notte vicino alla stazione di Vigevano, in provincia di Pavia, un uomo di 26 anni ha aggredito la ex fidanzata dopo averla trovata per strada. L'ha colpita con un calcio in faccia e poi l'ha lasciata agonizzante a terra. La ragazza, una 22enne, è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno chiamato l'ambulanza. Poco dopo i Carabinieri hanno fermato il 26enne, trovato in possesso di alcuni effetti personali della ragazza. L'uomo è accusato di lesioni e rapina.

Tutto è successo nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 settembre. Erano passate da poco le 2:00 e la 22enne stava camminando per strada, non lontano dalla stazione di Vigevano, quando ha incrociato il suo ex fidanzato. Lui l'ha aggredita facendola cadere a terra e tirandole un calcio in pieno volto. Se n'è poi andato lasciando la 22enne sull'asfalto. A lanciare l'allarme sono stati due passanti che hanno visto la ragazza con il viso insanguinato. Sul posto sono arrivati i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia.

La giovane è stata soccorsa dagli operatori del 118 che l'hanno trasportata in ambulanza al vicino pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano. Le sue condizioni di salute non sembrano essere gravi. Poco dopo i carabinieri hanno bloccato il 26enne con l'accusa di lesioni personali e rapina, dal momento che l'hanno trovato in possesso di alcuni effetti personali della ragazza.