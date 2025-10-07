milano
Donna rapinata e violentata in strada a Sondrio, aveva l’orecchio lacerato a morsi: arrestato un 24enne

Una donna di 44 anni è stata rapinata, picchiata e violentata non lontano dalla stazione degli autobus di Sondrio, in Valtellina. Avviate le indagini, alle prime ore di questa mattina, martedì 7 ottobre, la polizia ha arrestato un giovane di 24 anni con le accuse di violenza sessuale, rapina e lesioni personali.
A cura di Giulia Ghirardi
Rapinata, picchiata e violentata. Lasciata a terra sanguinante e in stato di semicoscienza: il volto tumefatto, l'orecchio lacerato a morsi, e profonde ferite sul corpo. Sono queste le condizioni in cui è stata ritrovata una donna di 44 anni, abbandonata non lontano dalla stazione degli autobus di Sondrio, in Valtellina. Avviate le indagini, alle prime ore di questa mattina, martedì 7 ottobre, la polizia ha arrestato un giovane di 24 anni con le accuse di violenza sessuale, rapina e lesioni personali.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in via Morbegno (Sondrio) intorno alle ore 23:30 di ieri sera, lunedì 6 ottobre, quando un ragazzo di 24 anni originario del Mali, residente nel Centro di accoglienza di Colorina, avrebbe aggredito la donna in strada.

Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno trovato la 44enne abbandonata a terra, sanguinante e in stato di semicoscienza, con il volto tumefatto, l'orecchio lacerato a morsi, profonde lacerazioni sul corpo e sangue negli occhi. Constatate le gravi condizioni in cui si trovava, i medici e i paramedici hanno deciso di trasportarla d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale di Sondrio dove la donna si trova tuttora ricoverata.

Nel frattempo, grazie alla descrizione dell'aggressore, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il 24enne che si trovava poco distante, in stato confusionale e con gli abiti ancora intrisi di sangue. Nello zaino che portava con sé i documenti e il bancomat della vittima. Il giovane è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale, rapina e lesioni personali gravissime e condotto nel carcere di Sondrio in attesa della convalida.

Attualità
Cronaca
Lombardia
