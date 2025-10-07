Si fa aprire la porta per avere del latte, studentessa violentata dal vicino di casa a Pavia: arrestato 29enne

Una studentessa di 19 anni che abita a Pavia in un condominio vicino all’Università è stata aggredita e violentata da un giovane di 29 anni che è riuscito a farsi aprire la porta dell’appartamento con la scusa di avere un po’ di latte. Il giovane è stato arrestato dagli agenti della Questura e si trova ora nel carcere di Torre del Gallo con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

Immagine di repertorio

È riuscito a farsi aprire la porta del suo appartamento con la scusa di avere un po' di latte. Una volta entrato, però, l'ha aggredita nel soggiorno e violentata. La vittima è una studentessa di 19 anni che abita a Pavia in un condominio vicino all'Università. Il suo aggressore, un giovane di 29 anni, è stato arrestato dagli agenti della squadra volante della Questura e si trova ora nel carcere di Torre del Gallo con l'accusa di violenza sessuale aggravata.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati nel corso della mattinata di ieri, lunedì 6 ottobre, ma sono stati resi noti soltanto questa sera. In quel momento la 19enne era sola nel suo appartamento perché il fidanzato era andato via da poco. Quando il vicino ha bussato alla sua porta, la giovane non si è preoccupata poiché si trattava di un volto conosciuto che aveva incrociato più volte sulle scale e nell'androne del condominio. Così, quando il 29enne le ha chiesto se poteva avere un po' di latte, la 19enne gli ha aperto. Una volta entrato, però, il vicino l'avrebbe aggredita e violentata.

Sono state le urla della ragazza a richiamare l'attenzione di una vicina di casa che, preoccupata, ha subito chiamato i soccorsi. I poliziotti che sono intervenuti hanno fermato il 29enne con l'accusa di violenza sessuale. Nel frattempo, la giovane è stata condotta al pronto soccorso dell'ospedale San Matteo, dove è stata curata per le ferite riportate e dimessa dopo alcune ore.