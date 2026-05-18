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Litiga con il vicino di casa a Treviglio e lo accoltella alla testa: 54enne arrestato per tentato omicidio

I carabinieri di Treviglio (Bergamo) hanno arrestato un 54enne per tentato omicidio. La sera del 16 maggio avrebbe ferito un vicino di casa di 52 anni alla testa con un coltello al culmine di una lite.
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A cura di Enrico Spaccini
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Un 54enne è stato arrestato nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio a Treviglio (in provincia di Bergamo) con l'accusa di tentato omicidio. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo avrebbe accoltellato al volto e alla testa un vicino di casa sul pianerottolo al culmine di una discussione. Il ferito, un 52enne, è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale cittadino, ma ora è fuori pericolo.

Il 52enne, di nazionalità egiziana, si è presentato alla caserma dei carabinieri di Treviglio la sera del 16 maggio intorno alle 23:30. L'uomo perdeva sangue da una ferita alla testa e ha spiegato di essere stato accoltellato dal vicino di casa. I militari lo hanno subito soccorso e hanno chiamato un'ambulanza. I sanitari del 118 lo hanno stabilizzato sul posto e lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Treviglio, dove nelle ore successive è stato dichiarato fuori pericolo. Il 52enne aveva riportato una profonda ferita da arma da taglio al capo e al volto, estesa dalla regione parietale sinistra fino alla mandibola, che ha interessato strutture vascolari e provocato una emorragia importante.

Nel frattempo, i carabinieri si sono recati presso la sua abitazione. Dai primi rilievi eseguiti all'interno del condominio sono subito emerse evidenti tracce di sangue vicino all’ingresso dell'appartamento del 52enne. I militari hanno poi identificato il presunto aggressore, un 54enne di nazionalità marocchina vicino della vittima, e lo hanno tratto in arresto con l'accusa di tentato omicidio. L'ipotesi è che lo abbia colpito al culmine di una lite nata per dissidi di vicinato. Il 54enne si trova ora detenuto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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