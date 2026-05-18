Litiga con il vicino di casa a Treviglio e lo accoltella alla testa: 54enne arrestato per tentato omicidio

Un 54enne è stato arrestato nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio a Treviglio (in provincia di Bergamo) con l'accusa di tentato omicidio. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo avrebbe accoltellato al volto e alla testa un vicino di casa sul pianerottolo al culmine di una discussione. Il ferito, un 52enne, è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale cittadino, ma ora è fuori pericolo.

Il 52enne, di nazionalità egiziana, si è presentato alla caserma dei carabinieri di Treviglio la sera del 16 maggio intorno alle 23:30. L'uomo perdeva sangue da una ferita alla testa e ha spiegato di essere stato accoltellato dal vicino di casa. I militari lo hanno subito soccorso e hanno chiamato un'ambulanza. I sanitari del 118 lo hanno stabilizzato sul posto e lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Treviglio, dove nelle ore successive è stato dichiarato fuori pericolo. Il 52enne aveva riportato una profonda ferita da arma da taglio al capo e al volto, estesa dalla regione parietale sinistra fino alla mandibola, che ha interessato strutture vascolari e provocato una emorragia importante.

Nel frattempo, i carabinieri si sono recati presso la sua abitazione. Dai primi rilievi eseguiti all'interno del condominio sono subito emerse evidenti tracce di sangue vicino all’ingresso dell'appartamento del 52enne. I militari hanno poi identificato il presunto aggressore, un 54enne di nazionalità marocchina vicino della vittima, e lo hanno tratto in arresto con l'accusa di tentato omicidio. L'ipotesi è che lo abbia colpito al culmine di una lite nata per dissidi di vicinato. Il 54enne si trova ora detenuto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.