Era ricercato per tentato omicidio, arrestato in Brianza: aveva colpito al collo un uomo con un coccio di bottiglia

Un uomo di 36 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver aggredito una persona al collo con una bottiglia di vetro rotta. Fermato dai carabinieri di Lentate sul Seveso (Monza) per un normale controllo, è risultato essere ricercato.

Foto di repertorio

I carabinieri di Lentate sul Seveso (Monza) hanno arrestato un uomo di 36 anni – di origine egiziana, senza fissa dimora – con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto si apprende avrebbe aggredito a bottigliate altro uomo a Milano, lo scorso aprile.

Stando sempre a quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato individuato dai militari, durante un normalissimo controllo del territorio, mentre camminava per strada, in via Scultori del Legno, sotto l'effetto di alcol. Fermato quindi perché visibilmente ubriaco e molesto, dagli accertamenti è stato scoperto che era ricercato e pendeva su lui, dal 23 aprile, un provvedimento cautelare di fermo emesso dalla Procura di Milano.

Secondo le accuse, il 19 aprile scorso aveva colpito al collo un uomo, suo connazionale, con una bottiglia di vetro rotta. È successo durante una lite scoppiata per futili motivi che ha provocato alla vittima ferite gravi e profonde, tali per cui avrebbe rischiato la vita. Ricoverato in ospedale, fortunatamente, si è salvato dopo essere stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica.

Il 36enne è stato trasferito nel carcere di Monza a disposizione dell’autorità giudiziaria.